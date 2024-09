Le Sud-Africain Alan Hatherly succède à Tom Pidcock, pas de top 20 pour les Belges

Le Sud-Africain Alan Hatherly est devenu dimanche le champion du monde de mountainbike cross-country dans la catégorie des élites masculins, à Andorre. Hatherly a remporté la course devant le Français Victor Koretzky et le Britannique Tom Pidcock, à qui il succède au palmarès. Pierre de Froidmont et Jens Schuermans ont terminé respectivement 23e et 30e.

Le champion olympique et champion du monde sortant, Tom Pidcock, roulait presque à domicile à Andorre puisqu'il réside une grande partie de l'année dans l'État pyrénéen. Favori à sa propre succession, il a toutefois manqué son départ et s'est mis en poursuite pendant une grande partie de la course.

Hatherly et le vice-champion olympique Koretzky étaient les deux coureurs les plus en vue pendant la lutte pour le titre. Le Français a tenté de semer son concurrent dans le dernier tour, mais il a subi un contre et a dû s'incliner. Alan Hatherly (28 ans), vainqueur de la manche de Coupe du monde des Gets cette saison, a creusé un écart en montée et ne s'est plus laissé rattraper.