Le Suisse Marco Odermatt fait coup double en Super-G à Aspen

Odermatt, 25 ans, a signé sa cinquième victoire de la saison en Super-G devant l'Allemand Andreas Sander, 2e à 5/100e, et le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, 3e à 34/100e.

Le Suisse totalise désormais 20 victoires sur le circuit mondial, dont neuf cet hiver.

Il a ajouté, grâce à ce succès, à sa collection de trophées, le globe de la Coupe du monde de Super-G, avant même le dernier Super-G de la saison dans dix jours à Soldeu à Andorre.

"Odi", sacré champion du monde de descente et de slalom géant le mois dernier à Courchevel (France), devrait rapidement s'assurer la victoire au classement général de la Coupe du monde, comme en 2022, puisqu'il a désormais 386 points d'avance sur Kilde, le seul à pouvoir encore le priver du globe de N.1 mondial.

Avec encore six courses (deux à Kranjska Gora le week-end prochain et quatre à Soldeu) au programme et donc un maximum de 600 points à empocher, il faudrait en effet un incroyable retournement de situation pour que Kilde imite sa compagne, l'Américaine Mikaela Shiffrin, assurée depuis samedi de remporter la Coupe du monde féminine pour la cinquième fois.