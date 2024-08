Le TAS rejette l'appel américain, la Roumaine Ana Barbosu médaillée de bronze au sol

Le TAS a cependant considéré que le recours du camp américain auprès des juges avait été déposé hors délais, quatre secondes au-delà de la minute réglementaire. Dans ces conditions, la réévaluation de la note de Chiles a été annulée et le CIO a réattribué le bronze à la Roumaine.

USA Gymnastics, qui a saisi le Tribunal arbitral, a annoncé lundi dans un communiqué que son recours avait été rejeté. "USA Gymnastics a été informée lundi par le Tribunal arbitral du sport (TAS) que son règlement n'autorise pas qu'une sentence arbitrale soit réexaminée même si de nouveaux éléments probants sont présentés", a écrit la fédération.

"Nous sommes profondément déçus par cette notification et continuerons d'explorer toutes les voies et processus d'appel possibles, y compris devant le Tribunal fédéral suisse, pour obtenir la bonne note, le bon classement et la médaille pour Jordan", ajoute USA Gymnastics, qui assure que le recours a été formé par Cécile Landi, l'entraîneuse de Biles et Jordan, 47 secondes après l'affichage du score de la gymnaste.