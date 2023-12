Le Team Belgium lance son webshop

Pour la première fois, le Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB) met en vente les vêtements officiels que le Team Belgium portera aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, l'été prochain. Jeudi soir à 22 heures, la boutique en ligne shop.teambelgium.be aété lancée. Le COIB a annoncé son lancement lors de l'événement 'Catwalk to Paris' qui s'est tenu jeudi soir dans le Skyhall de Brussels Airport.

Le COIB a commandé une étude de marché qui a révélé un grand intérêt de la part du public. La boutique en ligne offre un choix d'une collection de vêtements de sport et de loisirs officiels et d'accessoires que les athlètes belges porteront pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Cédric Van Branteghem, CEO du Comité olympique et interfédéral belge, décrit le lancement du webshop comme "un très grand pas en avant". "Cela fait un peu partie du nouveau Team Belgium que nous essayons d'être", a-t-il déclaré. "Nous voulons vraiment être présents. Notre slogan est 'Together, we make history!' (Ensemble, nous faisons l'histoire, ndlr), et cela s'applique également aux fans. Nous avons besoin d'eux et nous voulons aussi les inspirer. Pouvoir porter les vêtements des athlètes donne un élan supplémentaire. Il y a beaucoup d'intérêt. Et si cela rapporte de l'argent, nous pourrons investir davantage dans le sport de haut niveau et l'encadrement des athlètes".