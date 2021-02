Le terrible message de Nafi Thiam: "J'ai le coeur brisé" (photos)

La spécialiste belge de l'heptathlon Nafi Thiam a partagé une terrible nouvelle sur les réseaux sociaux lundi soir.

Nafi Thiam a disputé samedi, durant le deuxième micromeeting de Gand, sa première compétition en onze mois. La spécialiste de l'heptathlon a couru le 60 mètres haies en 8.39 à deux reprises. Son record personnel est de 8.23. Une satisfaction donc pour l'athlète belge de 26 ans.

Malheureusement, elle a été frappée par une terrible nouvelle. La Namuroise a perdu son chien Titus le week-end dernier, elle ne l'avait que depuis un an. "J'ai le coeur brisé et c'est tellement difficile pour moi d'écrire ces mots, mais comme vous suiviez aussi Titus en grandissant, j'avais l’impression que je devais aussi vous le dire", a-t-elle expliqué sur son compte Instagram. "Au milieu de la nuit du samedi à dimanche, Niels et moi avons été réveillés par un terrible hurlement de Titus. En descendant les escaliers, nous l'avons trouvé en arrêt cardiaque. Nous avons fait de notre mieux pour le réanimer pendant que le vétérinaire était en route. Elle arriva rapidement mais ne put rien faire car Titus était déjà parti. Je suis toujours sous le choc et je ne peux tout simplement pas croire qu'il ne sera plus avec nous, que je ne verrai plus son visage heureux et ses tentatives loufoques pour sauter par-dessus quelque chose ou l'emmener avec moi partout où je ne vais. Je ne comprends pas comment cela a pu arriver à un si jeune chiot en bonne santé, et pourquoi ça devait être lui. Si c'est vraiment comme ça que ça devait être, je sais au moins que nous avons passé les meilleurs moments ensemble et que nous nous sommes rendus heureux. La maison est si vide et triste sans toi. Tu étais le meilleur chien que j'aie jamais souhaité avoir, merci pour la joie et les souvenirs sans fin".

La semaine prochaine, Thiam participera au concours de la longueur au meeting de Val-de-Reuil, en France. Elle décidera seulement fin février si elle participe à l'Euro indoor de Torun, en Pologne (5-7 mars) ou pas.