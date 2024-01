Le Thunder éteint le Jazz alors que les Timberwolves demeurent intraitables

Le Thunder a mis fin à la série de six victoires consécutives du Jazz en s'imposant 129-134 dans l'Utah jeudi en NBA, la ligue nord-américaine de basket. Oklahoma City prend la 2e place de la Conférence Ouest (28 victoires-13 défaites) mais les Timberwolves, leaders avec 30 victoires pour 11 défaites, ont conservé l'écart en s'imposant contre Memphis (118-103).

Le trio formé par Collin Sexton (31 points, 7 assists), Lauri Markkanen (26 points, 10 rebonds) et John Collins (21 points) n'est pas parvenu à porter à sept le nombre de victoire de suite du Jazz. Les hommes de Will Hardy, remontés à la 9e place de la Conférence Ouest (22v-21d) grâce à leur bonne passe, sont tombés face au Thunder et son collectif porté par Shai Gilgeous-Alexander (31 points, 6 rebonds, 6 assists). L'équipe d'OKC devance désormais les champions en titre, les Nuggets (28v-14d), mais elle reste à distance de la tête.

En effet, les Wolves ont résisté au piège tendu par des Grizzlies décimés, désormais privés de leur vedette Ja Morant ainsi que de Steven Adams et Marcus Smart, entre autres. Jaren Jackson Jr. s'est illustré avec 36 points malgré cinq fautes qui ont limité son temps de jeu à 27 minutes. En face, Anthony Edwards (28 points, 5 rebonds, 5 assists) a dû mener la révolte dans le dernier quart-temps (37-17) d'une rencontre menée presque de bout en bout par Memphis. Les Grizzlies semblent condamnés à attendre un bon choix de draft et figurent à la 13e place de la Conférence (15v-26d), devant les Trail Blazers de Toumani Camara (11v-29d).