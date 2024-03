Le Thunder se paie des Blazers toujours privés de Toumani Camara, malade

Le Thunder rejoint Minnesota en tête de l'Ouest, avec 43 victoires pour 19 défaites. Plus bas, les Clippers (4e, 40v-21d) ont également enregistré un succès important contre Houston (116-122) afin de rester isolés du peloton.

Camara restait sur deux performances très solides au cours de ses trois derniers matchs avant de tomber malade. Il avait inscrit 17 points, pris 10 rebonds et donné 3 assists dans la défaite contre Miami, le 27 février. Le Bruxellois avait ensuite compilé 15 points et 7 rebonds contre Memphis le 2 mars, deuxième jour d'un back-to-back doublement victorieux contre les Grizzlies.

Six équipes se disputent en effet le top 6 directement qualificatif pour les playoffs, entre les New Orleans Pelicans (5e, 37v-25d) et les Los Angeles Lakers (10e, 34v-30d).

Dans cette lutte, les Kings (7e, 35v-26d) ont remporté une victoire cruciale face aux Lakers (120-130). De'Aaron Fox a enflammé l'ancien Staples Center avec un 'career-high' de 44 points face auquel n'a pas suffi la performance de LeBron James (31 points, 13 assists, 5 rebonds).

Les Warriors (9e, 33v-28d) se sont également positionnés en renversant les 2e de l'Est, les Bucks (41v-22d) qui restaient invaincus depuis le All-Star break (125-90).