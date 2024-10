Le voilier Emirates Team New Zealand décroche le trophée pour la 3e fois de suite

Après 2017 aux Bermudes et 2021 à Auckland, le voilier Emirates Team New Zealand a de nouveau décroché samedi la Coupe de l'America à la voile à Barcelone, plus vieux trophée sportif du monde. Il a signé un triplé historique aux dépens d'Ineos Britannia, battu 7 régates à 2 samedi après-midi dans cette 37e édition disputée au meilleur des treize régates.