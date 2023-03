Le Watducks revient à un point du top 4 et du Racing qui partage 2-2 avec le Braxgata

Le Léopold, le Dragons et La Gantoise, tous trois vainqueurs dimanche à l'occasion de la 15e journée de l'ION Hockey League, gardent d'excellents papiers en vue de la qualification pour les demi-finales des play-offs. Le Racing, auteur d'un partage 2-2 avec le Braxgata, sent lui désormais dans son dos le souffle du Waterloo Ducks, revenu à un point des Ucclois après son succès étriqué 3-2 sur l'Orée.

Au Fort Jaco, les Rats du Racing, malgré un doublé de Tanguy Cosyns (23e et 46e), n'ont pu empêcher le retour des Anversois du Braxgata, qui ont égalisé à deux reprises en seconde période via Rik Van Cleynenbreugel (39e) et Loïck Luypaert (63e). Entre-temps, le Léopold s'était imposé 5-2 face au Daring, le Dragons avait craché le feu face à l'Old Club (2-15) et La Gantoise était venu, difficilement, à bout d'Uccle Sport (2-1).

Le top 4 reste donc inchangé. Le Léo trône en tête avec 40 unités, devant le Dragons (36) et les Gantois (32), mais le Racing (28) voit le Watducks (27) l'inquiéter. Derrière, le Braxgata (25), l'Herakles (22) et l'Orée (19) ont manqué l'occasion de se replacer, même s'il reste encore 7 journées de compétition régulière.