Le Waterloo Ducks dernier qualifié pour les play-offs après son succès 3-2 sur le Racing

Les Canards waterlootois ont assuré leur qualification grâce à des buts de Blaise Rogeau en 1ère mi-temps (19e) et de Gaëtan Dykmans (37e) et Victor Charlet sur pc (67e) après la pause. Achille De Chaffoy avait réduit l'écart à 2-1, tandis que le 2e but des Rats, via Samuel Malherbe, tombait trop tard pour espérer égaliser (70e). Les champions sortants du Racing n'ont empoché qu'1 point sur 9 depuis leur médaille de bronze à l'EHL début avril. Relégués pour la 4e place du championnat linéaire à 7 unités du Watducks, les hommes de Xavier De Grève ne se succèderont pas à eux-mêmes et devront faire l'impasse sur la prochaine saison européenne.

De son côté, le Léopold a impressionné en s'imposant 1-5 à Gand et le Dragons ne s'est pas laissé surprendre à Uccle Sport (1-4). Les deux premiers du classement (55 pts au Léo et 46 pour les Anversois) sont assurés de ne pas se rencontrer en demi-finales, tandis que Gantoise (3e) et Watducks (4e) peuvent encore envisager un meilleur classement avant les demies, programmées les 13 et 14 mai.