Le Waterloo Ducks éliminé 2-3 en huitièmes de finale par les Anglais d'Old Georgians

Le Waterloo Ducks n'a pas réussi à se qualifier pour les quarts de finale de l'Euro Hockey League (EHL), dimanche à Barcelone. Les vice-champions de Belgique se sont inclinés 2-3 face aux Anglais d'Old Georgians dans leur 2e match du 1er tour (les huitièmes de finale) de la plus importante compétition continentale des clubs.

Les Brabançons wallons ont mené par deux fois au score sur deux penalty-corners (pc) transformés par Victor Charlet (22e et 37e). L'international britannique Sam Ward avait entre-temps égalisé en fin de 1re mi-temps (26e), avant qu'Alan Forsyth ne remette les 2 équipes à égalité sur stroke, 3 minutes après le 2e but de Charlet (40e). C'est dans le 4e et dernier quart-temps, alors que les Canards évoluaient à 10, que Chris Proctor a arraché la qualification en quarts pour les champions d'Angleterre en titre (49e). Malgré 2 derniers pc en fin de match, les hommes de Jean Willems n'ont pas réussi à revenir au score. Le Watducks s'était qualifié vendredi pour les huitièmes de finale en prenant le meilleur 5-3 sur les Irlandais de Banbridge.

Plus tard dans la journée, le Léopold tentera également face aux Autrichiens de Post SV de rejoindre les quarts de finale, où attendent 4 autres clubs qualifiés automatiquement en tant que champions nationaux, dont La Gantoise, ainsi que les Néerlandais de Pinoké, les Allemands du Rot-Weiss Cologne et les Espagnols de Madrid.