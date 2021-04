Le XTerra Belgique reporté en juillet à Namur

(Belga) Le XTERRA Belgique, un cross triathlon international qui devait se tenir le 12 juin à Namur, a été reporté de quelques semaines, au 10 juillet, à cause des restrictions sanitaires actuelles, ont annoncé les organisateurs mardi via un communiqué de presse.

"En effet, au vu de la situation sanitaire à ce jour, nous ne pouvons garantir une organisation optimale nécessaire afin de pouvoir maintenir les hauts standards de qualité nécessaire à cette expérience dans l'esprit XTERRA", expliquent Florian Badoux et Denis Detinne, les fondateurs de l'épreuve belge. "Également, vu le caractère international de la course et les restrictions imposées par les différents gouvernements, nous nous voyons dans l'obligation de reporter la compétition prévue initialement le 12 juin 2021", selon les organisateurs qui, après discussion avec la fédération XTERRA, ont fixé une nouvelle date: le 10 juillet 2021. "Toutes les inscriptions restent valables et sont automatiquement reportées. Aucune démarche n'est à effectuer de la part des participants", a encore prévenu l'organisation. Le parcours du cross triathlon complet de l'XTERRA Belgium est constitué de 1.500 mètres de natation dans la Meuse, 35 kilomètres de VTT avec 1.000m de dénivelé positif ainsi que 10 km de trail, riche de 350m de dénivelé positif, aux alentours de la Citadelle de Namur. D'autres épreuves, comme celles du sprint, sont au programme. En 2020, ce qui devait constituer la 5e édition de l'épreuve avait été annulée en raison de la pandémie. (Belga)