L'eau de baignade obtient de bons scores en Flandre malgré les algues bleues

Presque toutes les zones de baignade officielles sur la côte et à l'intérieur des terres sont classées "bonnes" à "excellentes". En 2023, il y avait 101 eaux de baignade officielles: 41 zones sur la côte et 60 à l'intérieur des terres. 66% des zones côtières ont obtenu un score excellent et 80% étangs de baignade intérieurs ont obtenu un score excellent. Un seul emplacement a été qualifié de "acceptable". Tous les autres lieux de baignade ont obtenu une bonne note.

L'an dernier, une interdiction temporaire de baignade avait été annoncée à 25 reprises en raison de la présence d'algues bleues. "Le nombre plus élevé de découvertes d'algues bleues est particulièrement frappant", selon l'Agence flamande de l'Environnement. "Malgré une météo moins agréable en 2023, il y a eu à peu près autant d'interdictions qu'en 2022."