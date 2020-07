LeBron James décide de garder son nom au dos de son maillot: il s'explique

Alors que des joueurs porteront des messages de justice sociale au dos de leur maillot lors de la reprise du championnat de NBA, la ligue professionnelle nord-américaine de basketball, la star des Los Angeles Lakers LeBron James a annoncé samedi qu'il avait décidé de rester "James".



"Je n'aurai pas de message au dos de mon maillot", a déclaré Lebron James lors d'une vidéoconférence de presse. "Je félicite tous ceux qui décident de mettre quelque chose au dos de leur maillot. C'est juste quelque chose qui ne correspondait pas vraiment à ma mission, à mon objectif". En vue de la reprise du championnat de NBA le 30 juillet dans une "bulle" à Disney World à Orlando (Floride), la ligue a autorisé les joueurs à porter des messages parmi une liste d'une trentaine de slogans, tels que Black Lives Matter, I Can't Breathe (Je ne peux pas respirer), Justice, Peace (paix), Equality (égalité), Freedom (liberté) ou Anti-Racist (anti-raciste).

LeBron James, qui a souvent pris position contre le racisme et l'usage excessif de la force par la police aux États-Unis, a laissé entendre qu'il aurait aimé avoir son mot à dire sur ces messages. "J'aurais aimé avoir mon mot à dire sur ce qui aurait été mis au dos de mon maillot. J'avais deux ou trois choses en tête mais je n'ai pas participé à ce processus, ce qui est normal. C'est tout à fait compréhensible", a-t-il expliqué. "Je n'ai pas besoin d'avoir quelque chose au dos de mon maillot pour que les gens comprennent ma mission ou sachent qui je suis et ce que je fais", a-t-il ajouté. Comme LeBron James, 17 joueurs ont choisi de conserver leur nom sur leur maillot, tandis que 285 ont choisi leur message parmi la liste approuvée entre la NBA et le syndicat des joueurs.