LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant: les superstars NBA tentées par les JO-2024 à Paris (presse)

Les superstars NBA LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant pourraient mener Team USA aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris, selon The Athletic et ESPN, une bonne nouvelle pour le basket américain reparti bredouille du Mondial qui vient de s'achever aux Philippines.

Double champion olympique, titré à quatre reprises en NBA, LeBron James tenterait de convaincre d'autres superstars de la ligue nord-américaine de basket de rejoindre l'équipe qui tentera à Paris de remporter l'or olympique pour la cinquième fois consécutive, selon le site internet The Athletic.