LeBron James sur une éventuelle reprise de la NBA: "Je veux retourner jouer, je sais combien ce jeu est inspirant"

La plus grande star actuelle du basket LeBron James n'abandonne pas l'espoir de terminer la saison NBA malgré l'épidémie de coronavirus et veut recommencer à jouer "dès que possible".

"Nous regardons beaucoup d'événements sportifs, UFC (ultimate fighting), football, on entend dire que le baseball va bientôt commencer", a déclaré le joueur des Los Angeles Lakers lundi, lors d'une émission sur la plate-forme "Uninterrupted" qu'il a créée. "Vous savez, je veux retourner jouer. J'aime jouer au basket. Je sais combien le jeu de basket est inspirant. Je sais à quel point le sport est en soi une source d'inspiration. Dès que possible, lorsque nous pourrons retourner sur le terrain, nous aimerions ramener les matchs de basket à nos fans". Cependant, James a également déclaré que cela ne pouvait se faire qu'en toute sécurité, car "nous ne voulons jamais mettre en danger la santé d'un de nos joueurs ou des familles des joueurs".

Le basket a été le premier grand sport professionnel américain à interrompre sa saison à cause de la crise sanitaire le 11 mars. Il existe plusieurs plans concrets sur la manière dont la NBA pourrait reprendre avec notamment l'idée de jouer tous les matchs d'une même conférence dans un seul lieu de compétition (Orlando et Las Vegas). Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a récemment déclaré qu'il espérait présenter une décision au début du mois de juin. Environ la moitié des équipes ont ouvert leurs installations selon les règles locales pour permettre des sessions d'entraînement facultatives. Le nombre de ces entraînements est strictement limité avec les joueurs qui ne sont pas autorisés à s'entraîner près d'autres joueurs.