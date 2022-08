Leçon de saut en longueur par la triple championne olympique Jackie Joyner-Kersee

(Belga) L'Américaine Jackie Joyner-Kersee, détentrice du record du monde de l'heptathlon, a donné, avec son partenaire-entraîneur Bob Kersee, un cours de saut en longueur à Vilvorde mercredi. L'entraînement s'est fait dans le cadre du Mémorial Van Damme de vendredi. Fernando Oliva, le coach de Noor Vidts, était également présent pour donner ses conseils.

Une dizaine d'athlètes pratiquant le saut en longueur ont profité de l'entraînement dans le stade du Vilvoorde AC, club d'origine de Noor Vidts. La spécialiste des épreuves combinées n'a pas participé, mais elle a écouté attentivement. Vendredi, elle prendra part au saut en longueur du Mémorial Van Damme. Joyner-Kersee et son mari ont enseigné aux jeunes athlètes des conseils techniques, mais aussi des leçons de vie. Ce n'est pas seulement la présence de la star américaine qui donne de la valeur à l'atelier", a déclaré Fernando Oliva. "C'est le message du couple. Ils viennent d'un milieu modeste et ils ont eu une enfance difficile. Ils expliquent comment on peut grandir et prendre confiance en soi grâce à l'athlétisme. J'ai eu la chance de passer les trois derniers jours avec eux et cela a été enrichissant. Jackie et Bob sont porteurs d'un beau message." À 60 ans, Joyner-Kersee a impressionnée en réalisant tous les exercices de l'entraînement avec aisance. "J'avais peur qu'elle se déchire quelque chose, mais elle a visiblement peur de rien" a admis Oliva. Vidts a également été impressionné par l'Américaine. "C'est incroyable à quel point elle est encore en forme" a déclaré l'heptathlète. (Belga)