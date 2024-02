L'Ecosse s'impose de justesse au pays de Galles au terme d'un match fou

L'Ecosse s'est imposée 26-27 au pays de Galles, samedi, à Cardiff, lors du dernier match de la première journée du tournoi des Six Nations de rugby. Les Ecossais menaient 0-27 après 43 minutes avant de subir le retour des Gallois.

Le XV du Chardon dominait la première période, inscrivant deux essais par Pierre Schoeman (10e) et Duhan van der Merwe (29e), tous deux transformés par Finn Russell. Ce dernier ajoutait deux pénalités. Le score à la pause était ainsi de 0-20.

La seconde période reprenait de la même manière, avec un essai de Van der Merwe (42e) transformé par Russell. Un essai de James Botham (47e) sonnait la révolte galloise. Trois nouveaux essais, de Rio Dyer (52e), Aaron Wainwright (60e) et Alex Mann (67e), tous transformés par Ioan Lloyd, permettaient au XV du Poireau de revenir à 26-27 à 12 minutes de la fin. Les Gallois se mettaient à rêver d'un retournement de situation incroyable, mais les Ecossais tenaient bon et arrachaient la victoire. Le pays de Galles se console avec le point du bonus offensif (avec quatre essais) et celui du bonus défensif.