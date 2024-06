Lee Ingelrest écoeure Sadaam Moamed Da Silva Caetano, qui abandonne après six rounds

Bien préparé, le Gantois, toujours invaincu en douze combats (onze victoires et un nul), a eu bien du mérite à fortement ébranler son adversaire, le Brugeois Sadaam Moamed Da Silva Caetano, 33 ans, compté puis sauvé par le gong au 5e round, puis de l'écoeurer, au point qu'il n'a pas voulu reprendre le combat au 7e round. Ce n'était en effet pas évident face à un adversaire auquel il rendait 4,7 kilos et qui par conséquent, dépassait largement les limites de la catégorie (79,379 kg). Un regrettable manque de sérieux qui lui aurait coûté la ceinture tricolore en cas de victoire. En attendant il a subi sa cinquième défaite en douze combats, et va devoir se poser les bonnes questions.

Mogmadev Youssoupov, entraîné par Kevin Ongenae, a lui conquis le titre de la Ligue Flamande (VBL) des légers (entre 58,967 et 61,234 kg), en battant le... Hennuyer de Quaregnon Angelo Turco aux points à l'unanimité des trois juges, Jean Houblon (77-74), Hamid Aroud (78-73) et Hassan Nagi (77-74). Angelo Turco, dont c'était à 32 ans la 36e défaite, pour 8 victoires et 3 nuls, a crânement affronté Youssoupov qu'il a régulièrement touché. Mais lui non plus n'aurait pas eu droit à la ceinture en cas de succès, et pas seulement pour dépassement de poids (61,900 kg au lieu de 61,237 kg). Il n'est en effet pas affilié à la Ligue Flamande. C'est la septième victoire de Youssoupov, pour une défaite et un nul.