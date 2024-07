Lefebvre et Heuninck: "On a prouvé aujourd'hui qu'on avait notre place ici"

"On voulait terminer sur une bonne note, et oui quand on est devant, c'est plus facile à prendre du plaisir. C'est clair que les circonstances n'étaient vraiment pas faciles et très stressantes. Mais bon, on est content qu'on a pu tirer notre épingle du jeu, et montrer ce qu'on sait faire. Réussir aujourd'hui trois top 10 dans un tel niveau de compétition, c'est montrer qu'on a notre place ici, et qu'on a bien fait ça", ont commenté en cœur les deux régatiers belges.

Le duo belge a réussi une belle dernière journée, avec des 4e, 3e et 9e places dans les trois régates du jour, mais, avec 127 points, ils ne finissent pas dans le top-10 qui accède à la course aux médailles, où les points sont doublés.

Lefèbvre et Heuninck n'ont pas de regret. "Après coup, c'est toujours plus facile d'être malin. On a essayé de naviguer le mieux possible, mais ce n'était pas ce qu'on espérait. Ce mercredi encore il y avait très peu de vent, excepté dans la dernière manche, et de plus toujours instable."

Quant à leur avenir, les deux athlètes de la fédération francophone de voile restent discrets. "Pour être honnête, on n'a aucune idée. On s'était mis d'accord qu'on n'allait pas décider ça tout de suite. L'analyse, c'est les quelques résultats qu'on a faits et on est content d'avoir pu terminer avec un top 3 dans une manche aux Jeux Olympiques."