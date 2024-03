Leopold et Gantoise accrochés, tout se resserre derrière les 2 leaders en vue des playoffs

Derrière le Léo et les champions de Belgique, c'est toujours la bouteille à l'encre en vue de la qualification pour les playoffs. Derrière le Watducks, 3e (29 pts), et le Braxgata, 4e (28 pts), l'Orée, 8e au classement n'est qu'à deux unités de ce fameux top 4 donnant accès aux demi-finales pour le titre.

Entre le Brax et l'Orée, 3 autres équipes gardent leurs ambitions intactes. L'Herakles, 5e, a effacé ses deux dernières contre-performances en se montrant bien plus incisif que le Racing en déplacement au Vivier d'Oie, avec un Arno Van Dessel en forme olympique. Les joueurs de Gilles Verdussen sont revenus à même hauteur que leurs adversaires du jour au classement (27 pts) en s'imposant 1-2, avec des buts d'Amaury Keusters (15e) et Arthur De Borrekens (25e). La réduction du score d'Alexis Cayphas (29e) n'inspira pas plus les Rats par la suite, visiblement sans solution face à Nicolas De Kerpel et ses équipiers.

Le Dragons totalise lui aussi 27 unités après avoir signé son 4e succès consécutif depuis la reprise, dominant 1-3 le Daring. Les Molenbeekois restent bloqués à la 10e place (15), derrière Uccle (20), alors que le Victory (6) a cédé sa lanterne rouge au White Star (5) à la suite de sa victoire 3-4 à Evere.