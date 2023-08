"L'équipe continue à grandir"

L'Espagne a été surclassée en première mi-temps, avant un relâchement des Red Lions dans le troisième quart.

"On a fait un bon match, on était bien préparés et on n'a jamais été surpris par ce qu'ils ont proposé", souligne l'attaquant bruxellois. "Mais il y a eu des temps faibles, on a parfois forcé le jeu, peut-être parce qu'il y avait trop de facilité. Je juge notre performance bonne à 70%. Le prochain pas que l'on devra accomplir, c'est au niveau la consistance et de la conservation de balle, même si j'ai apprécié notre réaction et le caractère qu'on a encore montré en fin de partie."