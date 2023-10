L'équipe RocknRun s'impose malgré le forfait de Ruben Querinjean

Pour la deuxième année consécutive, l'équipe RocknRun a remporté dimanche le relais de la CrossCup à Berlare. Cette victoire représente un bel hommage à leur homme fort Ruben Querinjean, contraint à l'abandon à cause d'une blessure de dernière minute.

Querinjean, multiple champion de Belgique de cross court, a annulé à la dernière minute à cause d'une gêne au tibia. Ziad Audah l'a remplacé et a suivi Maxime Delvoie en tant deuxième relayeur. Audah a étonnamment bien résisté et a passé le témoin à Antoine Senard. Lors de ce dernier relais, Guillaume Grimard, du Daring Club Louvain, est revenu à quelques mètres de son concurrent. Finalement, les deux coureurs se sont départagés dans le sprint final remporté par Senard.

La RocknRun étant une équipe interclubs, les points qu'elle a conquis sont divisés par deux. Le maillot de leader revient donc aux athlètes louvanistes de la DCLA. Ils pourront le défendre lors de la première manche individuelle de la CrossCup dimanche 29 octobre à Roulers.