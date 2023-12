Les 18 Red Panthers qui devront qualifier la Belgique pour Paris 2024 sont connues

Les Red Panthers, vice-championnes d'Europe et 4e mondiales, y sont têtes de série. Elles ont été versées dans le groupe A avec l'Irlande (FIH-13), la Corée du Sud (FIH-12) et l'Ukraine (FIH-28). Le groupe B est composé de la Grande-Bretagne (FIH-7), l'Espagne (FIH-8), le Canada (FIH-16) et la Malaisie (FIH-18).

Une place parmi les trois premières leur permettra d'obtenir leur ticket pour Paris 2024. Après deux échecs dans la course à la qualification pour les Jeux de 2016 et 2021, les protégées de Raoul Ehren semblent cette fois avoir tous les atouts en mains pour se qualifier pour leur deuxième JO, après Londres 2012, où elles avaient été le premier collectif féminin belge à participer au plus grand rendez-vous sportif mondial.