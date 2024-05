Les 3x3 Lions n'iront pas à Paris en après leur troisième défaite en trois matchs

La Belgique n'enverra pas ses 3x3 Lions aux Jeux Olympiques de Paris. Les Lions ont concédé leur troisième défaite en trois matchs au dernier tournoi masculin de qualification olympique, et ne peuvent plus rêver de JO. Ils se sont inclinés face à la Pologne (19-20), samedi à Debrecen en Hongrie.

Thibaut Vervoort, Dennis Donkor, Bryan De Valck et Jonas Foerts termineront à la dernière place du groupe D. Après les deux premières défaites, vendredi contre le Japon (19-21) et la Mongolie (21-17), il fallait battre la Pologne et espérer un succès de la Mongolie sur le Japon dans la dernière rencontre.

Les deux premiers des quatre groupes étaient qualifiés pour les quarts de finale qui auront lieu dimanche tout comme les demi-finales et la finale. Les deux finalistes et le vainqueur du match pour la troisième place seront qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris.