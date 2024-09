Les Américaines avec une avance 10-6 avant la dernière journée

Après que les Américaines aient remporté les foursomes et les fourballs sur le score de 3-1 lors de la première journée, se concluant sur une avance de 6-2, les points ont été partagés lors de la deuxième journée. Le duo Charley Hull et l'Allemande Esther Henseleit ainsi que la Suédoise Anna Nordqvist et la Française Céline Boutier ont offert deux victoires à l'équipe européenne. Du côté des États-Unis, ce sont les duos Nelly Korda et Allisen Corpuz ainsi qu'Alexis Thompson et Lauren Coughlin qui ont remporté deux points.

Dans le fourball, les Américaines Alison Lee et Megan Khang ont décroché la première victoire, suivies d'Andrea Lee et Rose Zhang qui ont également gagné leur match. Pour l'équipe européenne, la première victoire est revenue à l'Espagnole Carlota Ciganda et à la Danoise Emily Kristine Pedersen, puis les Anglaises Georgia Hall et Charley Hull ont remporté leur match.