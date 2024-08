Les Américaines dominent l'Allemagne et sortent invaincues du groupe C des Belgian Cats

Après un début de match serré, les basketteuses américaines ont dominé l'Allemagne (87-68) pour conclure leur phase de groupes des JO invaincues dimanche au Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq. Dans le groupe C, les USA et les Allemandes ont décroché les deux premières places. Les Belgian Cats, avec un succès 85-58 face au Japon, ont assuré leur ticket pour les quarts de finale un peu plus tôt dans la journée.