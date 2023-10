Les Anglais en demi-finale après leur victoire 30-24 face aux Fidji

Les Anglais, qui affronteront samedi prochain en demi-finale la France ou l'Afrique du Sud, ont vu les Fidjiens revenir à 24-24 à la 70e, à la faveur de deux essais transformés inscrits en cinq minutes. Mais un drop puis une pénalité de "Faz", le joueur qui a inscrit le plus de points pour le XV de la Rose, ont éteint les espoirs des joueurs du Pacifique.

L''Angleterre championne du monde en 2003, n'a été battue qu'une seule fois sur ses cinq rendez-vous en demi, en 1995, laminée 45-29 par les All Blacks de Jonah Lomu. Et elle avait battue la France en 2003 et 2007.