Le Roi et la Reine mettent à l'honneur nos athlètes belges (photos)

Le Roi Philippe et la Reine Mathilde ont mis à l'honneur les athlètes belges ayant réalisé une grande performance en 2020 ou en 2021 au château de Laeken vendredi. 130 athlètes étaient présents dont Bashir Abdi et Nina Derwael.

La mise à l'honneur au Palais a lieu chaque année et l'événement avait cette fois une plus grande ampleur en cette année olympique. Tous les athlètes médaillés des Jeux Olympiques et Paralympiques ont été invités, à l'instar de ceux qui ont gagné une médaille dans un Euro ou un Mondial. Parmi les absents de cette grande délégation, on retrouvait notamment Nafi Thiam, Wout van Aert ou encore Matthias Casse.

Le Roi et la Reine ont d'abord posé avec les athlètes pour la traditionnelle photo avant de discuter avec chacun d'entre eux. Pour Bashir Abdi, médaillé de bronze à Tokyo et recordman d'Europe du marathon, il s'agissait déjà de la troisième visite au Palais. "Le Roi et la Reine ont vraiment pris le temps de nous écouter", a déclaré Abdi dans une interview vidéo à BELGA. "J'ai trouvé cela très sympa. Ils ont posé de chouettes questions. La reine voulait savoir, après mon marathon de Rotterdam, comment je pouvais courir aussi vite."

Le pongiste paralympique Florian Van Acker a lui confié à la presse qu'il aurait préféré rester chez lui, à cause d'un réveil trop matinal, mais qu'il avait cependant apprécié la réception. Dans une conversation avec le couple royal, il est revenu sur les conditions difficiles à Tokyo. "L'air conditionné ne fonctionnait pas à cause des économies et c'est dommage."

Avec les JO de Tokyo derrière eux, les athlètes belges sont déjà tournés vers l'avenir. "Nous avons hâte de préparer la suite", a reconnu Camille Laus, membre des Belgian Cheetahs, le relais 4x400m dames. "2022 sera une année chargée pour nous avec un championnat du monde et un Euro. Nous sommes déjà tournées vers le futur."