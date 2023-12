Les athlètes du Team Belgium ont dévoilé les tenues olympiques lors du 'Catwalk to Paris'

Le Team Belgium a présenté la tenue officielle qui sera porté des Jeux Olympiques et paralympiques de 2024 à Paris, jeudi soir lors du "Catwalk to Paris" organsié à Zaventem. L'événement de collecte de fonds, au cours duquel le chanteur Daan s'est produit en direct, a été suivi par quelque 900 personnes issues d'entreprises belges. Elles ont participé à un grand dîner-spectacle dont le menu a été préparé par deux chefs doublement étoilés David Martin et Thijs Vervloet.

Ambre Ballenghien, Cynthia Bolingo, Sarah Chaari, Felix Denayer, Lindsay De Vylder, Claire Michel, Gabriella Willems, Emma Plasschaert, Luka Van den Keybus, Noor Vidts et Julien Watrin, ainsi que des mannequins professionnels, ont présenté les tenues olympiques lors de l'événement qui s'est déroulé dans le Skyhall de Brussels Airport. Joachim Gérard et Ewoud Vromant représentaient l'équipe paralympique.

Le Team Belgium et le Paralympic Team Belgium seront habillés à Paris par les Fashion Partners Caroline Biss, Café Costume et Ambiorix au cours des moments officiels, ainsi que par Peak et Woody dans le village olympique et durant leurs déplacements. Samsonite fournira les valises des deux délégations.