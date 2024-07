Les athlètes sélectionnés pour Paris se sont réunis à l'Atomium mercredi soir

Les athlètes sélectionnés pour les Jeux Olympiques de Paris et les membres de leur staff se sont réunis mercredi soir à l'Atomium pour une rencontre informelle, a communiqué le Comité olympique et interfédéral belge.

Ce "Pré-Olympic Get Together", comme l'a appelé le COIB, était l'occasion de se "retrouver" et de "faire connaissance, partager expériences et attentes" avant les JO de Paris, "l'Atomium, emblème de Bruxelles et symbole national", servant "de décor à cet événement particulier".

Ce bâtiment "symbole d'innovation, de l'Expo 58, de Bruxelles et de la Belgique est l'endroit idéal pour réunir nos athlètes et la délégation", s'est félicitée Julie Almau Gonzalez, directrice générale de l'Atomium, souhaitant "beaucoup de succès et d'inspiration" aux athlètes. "Que vos réalisations brillent comme l'Atomium lui-même. Nous vous soutenons et croyons en votre force et votre persévérance"", a-t-elle lancé à l'assemblée.