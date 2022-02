La tension s'exporte aux JO d'hiver: les athlètes ukrainiens priés de ne pas fraterniser avec les Russes

Le gouvernement ukrainien demande à ses athlètes de ne pas fraterniser avec les Russes lors des Jeux olympiques de Pékin (4-20 février), au moment où les Occidentaux accusent Moscou de vouloir lancer une offensive contre son voisin.

"Nous avons tenu une visioconférence sur le patriotisme et donné des recommandations sur la manière dont se conduire: ne pas se tenir à côté des sportifs russes, ne pas se prendre en photos avec eux", a déclaré le ministre des Sports Vadym Gouttsaït dans un entretien publié mercredi sur le site d'informations sportives tribuna.ua, disant craindre des "provocations" envers les athlètes ukrainiens. "Cela fait huit ans que c'est la guerre et la situation s'envenime encore à la frontière, nos athlètes doivent donc vraiment contrôler leurs émotions dans de telles situations", a-t-il poursuivi, précisant que Kiev ne pouvait que "recommander", et non "obliger", les sportifs à se conduire ainsi.

"Je trouve cela très dommage (...) je comprends que des amitiés datant de plusieurs années lient nos sportifs, qui s'entraînent ensemble", a-t-il reconnu. "Mais il faut comprendre que lors des compétitions ce sont des concurrents, c'est un pays avec lequel nous sommes en guerre". Malgré un scandale de dopage institutionnel, les sportifs russes "propres" sont autorisés à participer aux JO sous bannière neutre à Pékin.

Après une révolution pro-occidentale à Kiev, la Russie a annexé la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014. Peu après a éclaté une insurrection de séparatistes parrainés par Moscou qui contrôlent une partie de l'Est de l'Ukraine. Le conflit a fait plus de 13.000 morts et n'a jamais totalement cessé. La Russie est désormais accusée par les Occidentaux d'avoir massé plusieurs dizaines de milliers de militaires à la frontière de son voisin en prévision d'une possible invasion. Moscou dément toute velléité belliqueuse, mais conditionne la désescalade à une liste d'exigences, nécessaires selon elle pour garantir sa sécurité, notamment l'assurance que l'Ukraine ne sera jamais membre de l'Otan et que l'Alliance retire ses hommes sur ses positions de 1997.

Lors de l'euro de foot en 2021, le maillot de l'équipe ukrainienne s'était retrouvé au coeur d'un incident diplomatique en raison de la présence sur la tenue ukrainienne d'une carte du pays incluant la Crimée et les zones séparatistes, ainsi que de deux slogans patriotiques ukrainiens jugés nationalistes par Moscou: "Gloire à l'Ukraine ! Gloire aux Héros !" Saisie par la Russie, l'UEFA lui a donné partiellement raison et a demandé à Kiev, après négociations, de recouvrir cette deuxième formule, brodée à l'intérieur du maillot, avec une mini carte du pays.