Les Belges commencent fort à l'Euro de dressage

Deux des quatre cavaliers belges étaient en action. Domien Michiels (Intermezzo van het Meerdaalhof) a reçu une note de 69,068% des juges pour son Grand Prix. Charlotte Defalque (Botticelli) a obtenu son deuxième meilleur résultat avec 71,072%. Une belle performance qui a fait grimper le résultat de l'équipe.

L'équipe belge de dressage a pour objectif de décrocher un ticket olympique lors des Championnats d'Europe. Les trois premiers pays, parmi les équipes non encore qualifiées, gagneront une place pour Paris. Après publication du classement de mercredi, ces places reviendraient à l'Autriche, à l'Espagne et à la Belgique, qui sont respectivement quatrième, cinquième et huitième.