Les Belges de Riffa passent en quarts de finale et affronteront Amsterdam sur ses terres

La journée a débuté par un succès face à Ljubljana (21-18), dans lequel Dennis Donkor s'est montré particulièrement efficace avec 16 points, ses coéquipiers devant se contenter des miettes contre les Slovènes.

Dans le deuxième match, c'est le chrono qui a mis fin aux débats et scellé le succès de l'équipe lituanienne de Raudondvaris (19-20). Le scoring a été plus partagé entre Foerts et Vervoort (6 points chacun). Donkor et Augustijnen ont ajouté respectivement 4 et 3 points.