Les Belges de Riffa qualifiés pour les quarts de finale à Debrecen

Riffa s'est imposé 21 à 15 dans sa première rencontre de la poule D contre les Néerlandais d'Amsterdam avec Dennis Donkor (9 pts), Jonas Foerts et Caspar Augustijnen (5 pts) et Vic Van Oosterwyck (2) avant de récidiver face aux Espagnols de Mataro Pando avec Jonas Foerts (8 pts), Dennis Donkor (5 pts), Caspar Augustijnen (3 pts) et Vic Van Oosterwyck (4).

En quarts de finale dimanche (16h00), les anciens de Team Antwerp seront opposés aux Polonais de Varsovie.