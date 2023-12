Les Belges en demi-finales des relais mixte et 5000 m messieurs à Séoul

Dans le relais mixte, l'équipe belge, composée de Hanne et Stijn Desmet, Tineke den Dulk et Adriaan Dewagtere, a validé son billet pour les demi-finales en terminant 2e de son quart de finale en 2:43.493 derrière l'Italie (2:43.421). Le Kazakhstan et l'Ukraine ont fini aux 3e et 4e paces.

La Belgique a aussi assuré sa place en demi-finales du relais 5000 m messieurs. Stijn Desmet, Adriaan Dewagtere, Warre Van Damme et Enzo Proost ont terminé 2e en 7:16.087 de leur quart de finale derrière les Italiens, vainqueurs en 7:15.998. Troisième de la série, le Canada est éliminé.