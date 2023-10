Les Belges rejoignent les demi-finales à Laval

Hannes Van Duysen, Simon Lorenzi, Nicolas Collin et Chloé Caulier se sont qualifiés pour les demi-finales du tournoi de qualification olympique européen d'escalade jeudi et vendredi à Laval, en France. Il concernait le nouveau format adopté pour les JO de Paris à savoir un combiné de bloc et de difficulté. L'autre discipline olympique d'escalade à Paris est la vitesse.