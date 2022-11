Les Belgian Cats affrontent la Bosnie avec l'objectif de se rapprocher de l'Euro

(Belga) La Belgique affronte la Bosnie-Herzégovine dimanche (16h15), à Louvain, dans son quatrième match de qualification à l'Euro féminin 2023 de basket. Les Belgian Cats peuvent réaliser une bonne opération en vue de la qualification.

Jeudi, les Cats, privées de Julie Allemand, ont réalisé une démonstration (112-41) face à la Macédoine du Nord et la Bosnie-Herzégovine a été lourdement battue 97-58 par l'Allemagne. En conséquence, la Belgique, l'Allemagne et la Bosnie-Herzégovine comptent le même nombre de points, 5, après trois rencontres. La Macédoine du Nord (3 points) a perdu tous ses matchs. Les Belges, entraînées pour cette fenêtre internationale par le Français Rachid Meziane, qui a succédé à son compatriote Valéry Demory, ont l'occasion de prendre de l'avance sur des rivales pour la qualification. Les Bosniennes avaient remporté le match aller 87-81 en novembre de l'année passée. Les deux derniers matchs sont programmés en février 2023, avec, pour les Cats, un déplacement en Allemagne le 9 et un autre en Macédoine du Nord trois jours plus tard. Le premier de chacun des dix groupes de qualifications disputera l'Euro 2023 en Slovénie et Israël, ainsi que les quatre meilleurs deuxièmes. Les Cats visent une quatrième participation de suite à l'Euro, où elles ont décroché le bronze en 2017 et lors de la dernière édition, en 2021. Elles s'étaient classées cinquièmes en 2019.