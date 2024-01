Les Belgian Cats ambassadrices de la Fondation contre le Cancer

"Nous sommes très heureux d'entamer ce partenariat avec la Fondation contre le Cancer", s'est réjoui le directeur général des Cats, Koen Umans. "Nos joueuses porteront le titre d'ambassadrices avec beaucoup de fierté. Tout le monde connaît quelqu'un qui est touché par cette terrible maladie et nous voulons donc faire tout notre possible pour apporter notre contribution à la lutte contre le cancer".

La collaboration entre les Belgian Cats et la Fondation contre le Cancer permettra "non seulement de mettre en lumière le travail important de la Fondation, mais aussi de sensibiliser à la prévention du cancer, à la recherche, et au soutien des personnes atteintes d'un cancer et de leurs proches".