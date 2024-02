Les Belgian Cats bouclent leur tournoi par une victoire sur le Nigeria

Deux jours après avoir validé leur billet pour les Jeux de Paris, les Belgian Cats ont battu le Nigeria. 78-61 dans leur 3e et dernier match du tournoi de qualification pour le tournoi olympique de basket féminin, dimanche devant plus de 11.000 personnes au Sportpaleis d'Anvers.

Antonia Delaere a été la plus prolifique sous les anneaux côté belge avec 15 points, suivie par Emma Meesseman (14 points et 8 rebonds). Côté nigérian, Elizabeth Balogun (17 points) et Amy Okonkwo (16 points) se sont distinguées.

A l'instar des Belges, championnes d'Europe, les Nigérianes, championnes d'Afrique, sont qualifiées pour les JO 2024.