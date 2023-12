Les Belgian Cats, championnes d'Europe de basket, sont l'Équipe de l'année

Les basketteuses belges qui succèdent au palmarès aux Belgian Tornados, le relais masculin d'athlétisme du 4x400m, obtiennent ce titre pour la seconde fois après 2020. Elles ont été préférées, avec une très large marge (993 points), au club de football de l'Antwerp (317), auteur du doublé Coupe et championnat de Belgique, et aux Red Lions (316), l'équipe masculine de hockey vice-championne du monde et 3e du championnat d'Europe.

Elles avaient commencé à titiller les sommets en obtenant la médaille de bronze à l'Euro 2017 et en récidivant en 2021, avant de finir 7e aux JO de Tokyo quelques semaines plus tard. Elles ont également terminé 4e de la Coupe du monde 2018 et 5e de celle de 2022 sous la houlette de Philippe Mestdagh.

Une nouvelle page s'est tournée ensuite, d'abord avec le Français Valéry Demory, puis avec Rachid Meziane, son adjoint promu T1 en novembre 2022. L'alchimie entre le technicien français et les Belgian Cats a été immédiate avec des joueuses, au talent exceptionnel, arrivées à maturité. Emma Meesseman, sacrée meilleure joueuse de l'Euroligue et de l'Eurobasket, et Julie Allemand, meilleure passeuse de l'Eurobasket, mais aussi Julie Vanloo et Kyara Linskens qui ont retrouvé un rôle majeur et la confiance. Antonia Delaere, fidèle lieutenant, a complété un cinq majeur de haut niveau.