Les Belgian Cats commencent leur préparation aux Jeux par une victoire sur la Chine

La Belgique, championne d'Europe en titre et sixième nation mondiale, était menée 20-22 après le premier quart avant de prendre les commandes dans le deuxième (40-29 à la pause). Elle a porté son avance à 60-43 au terme du troisième quart-temps et gardé son adversaire à bonne distance jusqu'au terme de la partie.

Contre la Chine, vice-championne du monde et deuxième nation mondiale, les joueuses de Rachid Meziane entamaient la dernière ligne droite de leur préparation en vue des Jeux Olympiques de Paris. Les Belges rencontreront encore la Serbie dimanche dans ce tournoi. Elles affronteront ensuite l'Espagne (12/7) et le Canada (14/7) à Charleroi. Elles prendront enfin la direction de Reims, pour défier la Chine et le Japon les 19 et 21 juillet.