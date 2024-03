Les Belgian Cats dans le 2e chapeau pour le tirage au sort du tournoi olympique mardi

La Belgique, championne d'Europe et sixième nation mondiale, est avec l'Espagne (FIBA 4) et le Canada (FIBA 5), qu'elle ne rencontrera ainsi pas en phase de poules à Lille à partir du 28 juillet.

Les États-Unis (FIBA 1), championnes olympiques et championnes du monde, la Chine (FIBA 2), vice-championne du monde et championne d'Asie, et l'Australie (FIBA 3) sont têtes de série.