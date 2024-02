Les Belgian Cats "impatientes", Kyara Linskens incertaine

Son absence serait un sérieux contre-temps pour Rachid Meziane avant les duels qui doivent opposer la Belgique aux Américaines jeudi, au Sénégal vendredi et au Nigeria dimanche au Sportpaleis d'Anvers. Les deux meilleures de ce groupe en dehors des États-Unis déjà qualifiés, décrocheront leur billet pour les Jeux Olympiques de Paris cet été. Kyara Linskens, 27 ans, a tourné à 11.8 points et 6.2 rebonds au championnat d'Europe.

"Ce n'est pas une blessure anodine. Un ligament est touché", a précisé Rachid Meziane à Anvers lundi lors du début de la préparation. "On va évaluer sa situation jour après jour. Il y a 80 à 90% de chance qu'elle ne joue pas contre les États-Unis. Et si elle est incapable de jouer les autres matches, elle ne sera pas dans les douze", qui doivent être désignées mardi soir.

"On ne va pas le cacher, son absence serait préjudiciable. Nous n'avions pas pléthore de joueuses dans la raquette de ce gabarit. On espère un petit coup de baguette magique, sinon on trouvera les solutions ensemble et des alternatives", a ajouté le sélectionneur français des championnes d'Europe. "Le groupe est plus que prêt, il est impatient d'en découdre."