Les Belgian Cats vers un record d'affluence pour entamer leur TQO face aux États-Unis

Les Belgian Cats, l'équipe nationale féminine de basket, joueront devant plus de 10.000 spectateurs à l'occasion de leur premier match du tournoi de qualification olympique (TQO), le 8 février au Sportpaleis d'Anvers contre les États-Unis. Elles se dirigent ainsi vers un record d'affluence pour un événement sportif exclusivement féminin en Belgique, comme l'a annoncé la fédération belge de basket par un communiqué, vendredi.

Le précédent record en la matière avait été établi en finale de la Coupe de Belgique de football, lorsque le stade de Sclessin avait vu 9.027 spectateurs assister à la victoire du Standard Femina contre Genk (3-0) le 18 mai 2023. Un Sportpaleis rempli de plus de 10.000 supporters des Cats signifierait donc un nouveau record pour le sport féminin. Il est à noter, cependant, que les finales de la Coupe de Belgique de volley, qui font se succéder les matches masculin et féminin, emmènent régulièrement plus de 10.000 personnes dans l'antre anversois. Elles en avaient rassemblé quelque 12.000 en 2019.

Il n'est pas interdit d'espérer battre ce nombre pour autant, puisque la vente des billets n'a débuté que le 29 novembre dernier. Comme l'a expliqué le manager des Belgian Cats, Koen Umas, la capacité du Sportpaleis en configuration basket sera portée à 17.500 places. La rencontre pourrait même établir un nouveau record pour le basket tous genres confondus, puisqu'il n'y a jamais eu plus que 17.250 spectateurs rassemblés pour observer la balle orange, à l'occasion de la Night of the Giants organisée elle aussi à Anvers le 23 mars 2018.