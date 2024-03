Les Belgian Cats versées dans un groupe avec les États-Unis, le Japon et l'Allemagne

Les Belgian Cats affronteront les États-Unis, le Japon et l'Allemagne dans le groupe C du tournoi olympique de basket féminin à l'issue du tirage au sort effectué mardi au siège de la fédération internationale de basketball (FIBA) à Mies en Suisse.

Face aux États-Unis, première nation mondiale, les joueuses de Rachid Méziane auront l'occasion de prendre leur revanche après leur défaite sur le fil (79-81) lors du tournoi qualificatif olympique en février dernier au Sportpaleis à Anvers. Les États-Unis ont remporté les sept dernières éditions du tournoi olympique féminin pour un total de neuf titres.

Le duel face à Japon aura aussi des allures de revanche pour les Cats après la douloureuse élimination en quarts de finale des Jeux de Tokyo. L'Allemagne est la quatrième et dernière équipe du groupe C et était la nation à éviter dans le pot 4. Emmenées par les soeurs Sabally, les Allemandes ont terminé sixième du dernier Euro, remporté par la Belgique, et participent pour la première fois aux JO.