Les Belgian Lions entament leur route vers l'Euro 2025 jeudi en Slovaquie

La Belgique lance jeudi sa campagne de qualification pour l'Euro 2025 de basket. Versés dans le groupe C avec l'Espagne, la Lettonie et la Slovaquie, les Belgian Lions viseront une 19e qualification pour un championnat d'Europe, une sixième de rang.

Trois jours plus tard, les Lions accueilleront l'Espagne dimanche (17h30) au Dôme de Charleroi. Championne d'Europe en titre et championne du monde en 2019, la 'Roja' se déplacera notamment avec Ricky Rubio, ancien meneur NBA qui a fait son retour à Barcelone début février. L'Espagne aura probablement encore en tête le match de poule de l'Euro 2022, leur seul match perdu, 83-73 contre les Lions.

Les troupes de Dario Gjergja débuteront leur parcours par un déplacement en Slovaquie jeudi (18h00). Les Slovaques pointent comme le principal concurrent des Lions. Les trois premiers des huit groupes (avec les quatre pays organisateurs) sont qualifiés pour l'Euro 2025, coorganisé en septembre par la Lettonie, la Finlande, la Pologne et Chypre et qui rassemblera 24 pays.

Pour cette fenêtre internationale, Dario Gjergja a fait appel à un groupe de 16 joueurs. Le le sélectionneur est privé de Toumani Camara et Ajay Mitchell, pris par leurs occupations respectives en NBA et en NCAA, mais aussi de Manu Lecomte, dont la saison est terminée après une blessure au tendon d'Achille. Gjergja pourra se reposer sur des éléments tels que Retin Obasohan, Pierre-Antoine Gillet, Ismael Bako, Kevin Tumba ou Jean-Marc Mwema pour encadrer les jeunes Vrenz Bleijenbergh, Thijs De Ridder et Joppe Mennes.

La deuxième fenêtre de qualification, en novembre 2024, verra deux duels contre la Lettonie, en déplacement le 22 novembre avant le match retour prévu le 25 novembre en Belgique. Les Lions termineront leur campagne en février 2025 avec la réception de la Slovaquie le 20 février et un déplacement en Espagne le 25 février