Les Belgian Lions gaspillent contre la Lettonie et retardent leur qualification pour l'Euro de basket

Battue 75-72 au match aller vendredi à Riga, la Belgique pouvait valider sa qualification pour l'Euro ce lundi à condition de battre les Lettons et que l'Espagne fasse de même contre la Slovaquie. Le début de match est à l'avantage de la Lettonie qui démarre par un 0-6. Les Lions trouvent ensuite leur rythme offensivement via Hans Vanwijn dans la raquette et des tirs à trois points de Manu Lecomte et Retin Obasohan, qui met dans la foulée la Belgique devant sur un dunk en contre-attaque (12-11, 6e). Dans tous les bons coups, l'arrière belge porte l'avance belge à quatre points à la fin du premier quart-temps (20-16).

Les joueurs de Dario Gjergja ont poursuivi sur leur lancée en début de deuxième quart mais la Lettonie a durci le ton et provoqué des pertes de balle évitables côté belge. C'est finalement via des lancers-francs de Vanwijn (13 points) et Lecomte que les Belges retrouvent de l'allant sans parvenir à creuser un écart, la faute à une bonne adresse lettone à distance (6/15 en première mi-temps). Lecomte, de retour en équipe nationale après une grave blessure au tendon d'Achille, donne cinq points d'avance au repos sur un trois points au buzzer (41-36).