Les Belgian Rockets ont pris des risques : "qui ne tente rien, n'a rien"

Quatrième après 200m et les relais de Rani Vincke et Rani Rosius, la Belgique a finalement été disqualifiée pour un passage hors en zone entre Elise Mehuys et Delphine Nkansa dans la première des deux séries du relais 4x100m des Jeux Olympique. "On a pris plus de risques que d'habitude pour signer un bon chrono. On avait testé à l'entraînement et tout s'était bien passé", a expliqué Mehuys jeudi.

"On voulait aller chercher une petite qualification. Qui ne tente rien, n'a rien", a souri Nkansa, en évoquant le record de Belgique, situé à 42.54 depuis les Jeux 2008 et approché à l'Euro en juin (42.85). "Je pense être partie au bon moment, on analysera tout ça en regardant la course. Ce qui est certain, c'est que nous sommes contentes d'avoir pu faire notre première grande compétition sur la scène mondiale. Maintenant, on a l'ambition d'aller chercher une finale aux JO de 2028, je pense que c'est possible."

Après avoir disputé les Championnats d'Europe 2022 et 2024, ainsi que les Relais Mondiaux cette saison, les Belgian Rockets ont encore engrangé de l'expérience, et ce à la grand-messe de l'athlétisme. "L'ambiance était vraiment incroyable. On a vu beaucoup de fans belges, sûrement aussi présents pour Nafissatou Thiam et Noor Vidts."