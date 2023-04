Les Belgian Sharks répondent présent aux Régates de printemps de Gand

Hormis Tristan Vandenbussche, Tim Brys, Ward Lemmelijn et Niels Van Zandweghe laissés au repos, les autres candidats à une sélection pour les JO de Paris ont joué les premiers rôles. À commencer par Tibo Vyvey et Marlon Colpaert, qui ont recomposé leur deux de couple avec lequel ils étaient devenus champions d'Europe espoirs chez les poids légers à deux reprises. Engagés en seniors poids lourds, le Brugeois et l'Ostendais ont devancé dans l'excellent chrono de 6:38 les Gantois Aaron Andries et son équipier de la GRS Boris Taeldeman (6:41), les autres concurrents finissant à près d'1 minute.

Le Liégeois Gaston Mercier a remporté en 7:22 le skiff masculin, 1 seconde devant son coéquipier du quatre de couple national, le Gantois Ruben Claeys et plusieurs skiffeurs étrangers. Le skiff espoirs a lui été dominé par quatre autres Belgian Sharks, avec le succès d'Aaron Andries (7:17), devant Taeldeman (7:17), et les poids légers Savin Rodenburg (7:20) et Mil Blommaert (7:21).